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Antalya'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası başladı

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Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların başarılarından bahsederek, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini söyledi. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi.

Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2023 yılında ulusal ve uluslararası platformda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonaları ile Avrupa Oyunları ve Spor Combat Games'de başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çeken Yıldız, 2024 yılında da sporcularından aynı başarıyı beklediklerini kaydetti.

Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi.

Organizasyon, 21 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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