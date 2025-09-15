Haberler

Antalya'da Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 55'i kadın 135 sporcunun katılımıyla sona erdi. Dereceye giren sporcular arasında kadınlarda Bilge Tarhan, erkeklerde ise Adem Asil birinci oldu.

Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 55'i kadın 135 sporcu katıldı.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği olan organizasyonda erkek sporcular yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyükler

Kadınlar:

1- Bilge Tarhan (Bolu)

2- Nazlı Savranbaşı (İzmir)

3- Ceren Biner (İzmir)

Erkekler:

1- Adem Asil (İzmir)

2- Mert Efe Kılıçer (İzmir)

3- Altan Doğan (İzmir)

Gençler

Kadınlar:

1- İnci Kaleköylüoğlu (İstanbul)

2- Yaşam Suğra Akan (İstanbul)

3- İrem Karabalık (İzmir)

Erkekler:

1- Melih Dumlu (Kayseri)

2- Umut Örs (Bolu)

3- Ahmet Baki Karadayı (Bolu)

Yıldızlar

Kadınlar:

1- Ayşe Duru Ayaztuna (İstanbul)

2- Gülcenaz Gülen (İstanbul)

3- Danefa Güney (İstanbul)

Erkekler:

1- Güney Kapucu (Ankara)

2- Mevlüt Kağan Soylu (Konya)

3- Mustafa Yiğit Dur (Kayseri)

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
