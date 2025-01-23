Antalya'da 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Başladı

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen şampiyonaya Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya, İsviçre olmak üzere 9 ülkeden 74 profesyonel ve amatör golcü katılıyor.

Erkekler ve kadınlarda 5'er kategoride yapılacak turnuvada sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olmak için mücadele edecek.

Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, gazetecilere, şampiyonada Balkan ülkelerinin büyük bir bölümünün katıldığını söyledi.

Şampiyonanın artık geleneksel hale geldiğini aktaran Kara, gelecek yıl da ocakta Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.

Şampiyona 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.