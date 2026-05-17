Milli okçular, Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Antalya'da 18-24 Mayıs'ta düzenlenecek 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, yarın resmi antrenman atışlarıyla başlıyor. 41 ülkeden 307 okçunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 12 milli sporcu temsil edecek.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde, ekipman kontrolü ve resmi antrenman atışları gerçekleştirilecek.

Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentindeki son Avrupa Şampiyonası'nda erkekler klasik yay kategorisinde kazandığı altın madalyayla tarihe geçmişti. Milli sporcu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarını elinde bulunduran ilk okçu ünvanını almıştı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
