Antalya'da 2026-2027 U12 Ligi'ne Mutlu Koparanoğlu'nun adı verildi

Antalya'da uzun yıllar futbol il temsilciliği yapan, Antbirlik Spor Kulübü'nün faaliyet göstermesinde önemli katkıları bulunan aynı zamanda halter ve basketbol il temsilciliği görevlerinde de bulunan Mutlu Koparanoğlu'nun adı, 2026-2027 futbol sezonunda U12 Ligi'nde yaşatılacak. Antalya'nın sevilen spor insanlarından Koparanoğlu, geçtiğimiz yıl 14 Kasım tarihinde hayatını kaybetmişti.

1999-2020 yılları arasında Antalya Futbol İl Temsilciliği görevini yürüten Mutlu Koparanoğlu, Antbirlik Spor Kulübü'nün birçok branşta liglere katılımında, üst düzey çalışmalarında ve elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı. Spor yöneticiliğinin yanı sıra birçok sosyal etkinlikte de aktif görev alan Koparanoğlu, Antalya spor camiasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından alınan kararla 2026-2027 sezonunda oynanacak U12 Ligi, 'Mutlu Koparanoğlu Ligi' olarak adlandırıldı. Koparanoğlu'nun isminin geleceğin futbolcuları olan minik sporcuların mücadele edeceği ligde yaşatılması, spor camiasında anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

"Antalya futboluna yaptığı hizmetleri unutmayacağız"

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bulut, Mutlu Koparanoğlu'nun Antalya futboluna uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Mutlu Koparanoğlu, 1999-2020 yılları arasında Antalya Futbol İl Temsilciliği görevini başarıyla yürütmüş, amatör futbolun gelişmesi ve genç sporcularımızın futbola kazandırılması için büyük emek vermiş değerli bir spor insanımızdı. Antalya futboluna yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisiyle birlikte çalışma fırsatı bulmuş biri olarak, onun anısını yaşatmak bizim için çok önemli. Bu nedenle 2026-2027 futbol sezonunda U12 Ligi'ne Mutlu Koparanoğlu'nun adını verme kararı aldık" dedi.

"En fazla sporcumuz U12 Ligi'nde"

Antalya'da en fazla sporcunun U12 Ligi'nde mücadele ettiğine dikkat çeken Bulut, "Antalya'da en fazla sporcumuzun yer aldığı lig, U12 Ligi. Bu sezon 16 grupta yaklaşık 350 sporcumuz mücadele ediyor. Bu kategoride şampiyonluk ve ligden düşme uygulaması bulunmuyor. Buradaki temel amacımız çocuklarımızın futbolu sevmesi, spor yapması ve gelişimlerine katkı sağlamak. Minik sporcularımızın mücadele ettiği bu ligi Mutlu Koparanoğlu'nun adıyla yaşatacağız. Onun isminin geleceğimizin futbolcularıyla birlikte anılmasını istiyoruz. Merhum Mutlu Koparanoğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı