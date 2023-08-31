Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antalyalıları spora teşvik etmek için Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. Turnuvada 32 takım mücadele etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası" düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Konyaaltı Beach Park'ta bulunan tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 32 takım katıldı. 16-46 yaş arası toplam 128 sporcunun yer aldığı turnuva çekişmeye sahne oldu.

Turnuva sonunda Alanya Belediyesi şampiyon olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ikinci, Muratpaşa Gençlik Spor üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya takdim edildi.