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Antalya Bisiklet Turu'nun Kemer-Tahtalı etabı tamamlandı

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Kemer-Tahtalı etabı sona erdi. İtalyan bisikletçi Davide Piganzoli birinci oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Kemer-Tahtalı etabı sona erdi.

Kemer'den başlayan üçüncü etapta bisikletçiler, 136,7 kilometre pedal çevirerek Çamyuva, Tekirova, Olimpos, Kumluca'dan geçti ve yarışı Tahtalı Teleferik İstasyonu'nda tamamladı.

Kemer-Tahtalı etabında ilk üç sırayı İtalyan bisikletçiler aldı. Polti-Kometa'dan Davide Piganzoli 3.33.03'lük derecesiyle etabın birincisi oldu. VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci sırayı alırken, Bahrain Victorious'tan Edoardo Zambanini de üçüncülüğe ulaştı.

Etabın galibi Davide Piganzoli, yarışın sonunda magenta mayosunu da kazandı. Sarı mayoyu Polti Kometa'nın İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi kazanırken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübünün Eritreli bisikletçisi Natnael Berhane önceki yarışta olduğu gibi yine turuncu mayo elde etti. Yeşil mayoyu ise TDT-Unibet takımından Axel Huens kazandı.

Antalya Bisiklet Turu, yarın Antalya-Antalya etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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