Üye Girişi
Haberler

Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Paraguaylı orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu kadrosuna katmayı planlayan De Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsanesi olan ve 2012 yılında takımdan ayrılan Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

BUGÜN RESMİ İMZAYI ATACAK

Antalyaspor ile bugün resmi sözleşmeye imza atacak Alex de Souza'nın listesinin ilk sırasındaki isim belli oldu. Brezilyalı çalıştırıcının Paraguay ekiplerinden Club General Caballero forması giyen Juan Alexander Franco'yu istediği öne sürüldü.

Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile

İLK TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu arada Alex de Souza, Antalyaspor'a ilk transferini de gerçekleştirmek üzere. Paraguay basınından ABC'nin geçtiği habere göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor.

Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex De Souza Antalyaspor Paraguay Spor Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
500

Yorumlar (2)

Taş:

07 Gençlik TD Başkanım Sabri kardeşim, Yusuf kardeşim, Güneyli abim tüm tayfa Alex ve takımın arkasında duracak eminim ve bu sene Antalya Avrupa ya oynar, Brezilya dan hem iyi topçu hem iyi hoca çıkar hadi bakalım hayırlısı..

4
2
yanıtYanıtla
Seko:

10 haftayı görmez kovulur...

3
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title