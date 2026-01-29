Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de transferin bir numaralı gündemi N'Golo Kante ve Ademola Lookman olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN GENÇ GOLCÜ TAKVİYESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OYUNCU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncu Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Fransız ekibi ile bonservis pazarlıklarına devam edildiği aktarıldı. Transferde kısa süre içerisinde olumlu dönüşün yapılmasının beklendiği belirtildi.

BİRÇOK TAKIM TAKİP EDİYOR

İngiltere'den Crystal Palace, İtalya'dan Verona ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisinin bulunduğu Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 maçta 4 gol attı.