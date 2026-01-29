Haberler

Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cheriff ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, kulübü Angers ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor.

  • Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi SCO Angers'ın 19 yaşındaki golcü oyuncusu Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardı.
  • Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 maçta 4 gol attı.
  • Crystal Palace, Verona ve Paris FC'nin de Sidiki Cherif'e ilgisi bulunuyor.

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de transferin bir numaralı gündemi N'Golo Kante ve Ademola Lookman olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN GENÇ GOLCÜ TAKVİYESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OYUNCU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncu Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Fransız ekibi ile bonservis pazarlıklarına devam edildiği aktarıldı. Transferde kısa süre içerisinde olumlu dönüşün yapılmasının beklendiği belirtildi.

BİRÇOK TAKIM TAKİP EDİYOR

İngiltere'den Crystal Palace, İtalya'dan Verona ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisinin bulunduğu Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 maçta 4 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devinde şampiyonluk mücadelesi verecek
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım