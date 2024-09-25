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Anlaşma tamam! Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

Anlaşma tamam! Volkan Demirel sahalara geri dönüyor
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Trendyol Süper Lig'in dibine demir atan Adana Demirspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik adam arayışlarını sürdüren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç çalıştırıcının son kararı bekleniyor.

Alınan kötü sonuçların ardından Michael Valkanis ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DEMİREL'İN SON KARARI BEKLENİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi. Genç teknik adamın son kararı bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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