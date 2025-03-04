Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı. Yönetim kurulu, bu kararı Erdoğan'a bildirdi ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağını belirtti. Ömer Erdoğan'ın yerine deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın getirileceği öğrenildi. Çalımbay, yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

ÖMER ERDOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

Dün akşam RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor

İMZAYI ATIYOR

Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Rıza Çalımbay ile bir görüşme yapan yönetim deneyimli teknik adam ile anlaşmaya vardı. Çalımbay yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.

2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında Sivasspor teknik direktörlüğü yapan Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlıları Avrupa kuplarına götürmüştü.

Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
img

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
img

Cenazeye damga vuran an
img

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'e ait ilk ipucu bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.