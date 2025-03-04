Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

ÖMER ERDOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

Dün akşam RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı aldı.

İMZAYI ATIYOR

Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Rıza Çalımbay ile bir görüşme yapan yönetim deneyimli teknik adam ile anlaşmaya vardı. Çalımbay yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.

2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında Sivasspor teknik direktörlüğü yapan Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlıları Avrupa kuplarına götürmüştü.