Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İKİ TARAF ARASINDA NİKAH TAZELENİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Merih Demiral için harekete geçti. Suudi ekibi, performansından çok memnun kaldığı Merih ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki tarafın yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı ifade edildi.

AL AHLI PERFORMANSI

27 yaşındaki Merih, Al Ahli formasıyla 73 maça çıkarken, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncumuzun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.