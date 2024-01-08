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Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid'e kavuşuyor

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PSG'nin yıldızı Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Fransız futbolcunun Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezon eflatun-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.

Uzun zamandır Real Madrid başta olmak üzere adı birçok takımla anılan PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'nin yeni takımı belli oluyor.

ANLAŞMAYA VARDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Mbappe'nin, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid'e kavuşuyor

SEZON SONUNDA FORMAYI GİYECEK

Haberde, Mbappe'nin Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezonda Real Madrid formasını giyeceği öne sürüldü.

Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid'e kavuşuyor

23 MAÇTA 24 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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