Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Güncelleme:
Juventus, 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maaşını 1.5 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkarma ve sözleşmesini 2030'a kadar uzatma kararı aldı. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı ekip, genç yıldız ile sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Juventus, genç yıldız Kenan Yıldız'ın maaşını 1.5 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkarma ve sözleşmesini 2030'a kadar uzatma kararı aldı.

KENAN'A DEV ZAM

Gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki milli futbolcu için Juventus yönetimi harekete geçti. Kenan'ın 1.5 milyon euro olan net maaşı 6 milyon euroya yükseltilecek.

2030'A KADAR JUVENTUS'TA

Siyah-beyazlı ekip, Kenan Yıldız ile sözleşme uzatma konusunda da prensip anlaşmasına vardı. Genç yıldızın 2030 yılına kadar Torino ekibinde kalması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
