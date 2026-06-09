Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe’deki başkanlık yarışının en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Mason Greenwood transferi masadan kalktı. Seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin taraftara en büyük vaatlerinden biri olarak duyurduğu ve "anlaşma sağladık" dediği İngiliz yıldızın transferi, Safi'nin seçimi kaybetmesiyle birlikte resmiyete dökülemedi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Hakan Safi’nin başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından, İngiliz futbolcu ve menajeriyle yürütülen görüşmeler tamamen durdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Marsilya forması giyen yıldız oyuncunun yeni adresi de vakit kaybetmeden netleşti.

ROMA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe defterini kapatan Mason Greenwood’un rotasını İtalya’ya çevirdiği öğrenildi. İtalya Serie A ekibi Roma ile el sıkıştığı iddia edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusunun, yeni kulübünden yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve başarıya bağlı bonuslar alacağı belirtildi.

İMZAYI ATACAK

İtalyan basınında, İngiliz futbolcunun, İtalyan deviyle yürüttüğü transfer görüşmelerinde tüm pürüzleri giderdiği ve çok kısa bir süre içinde kendisini yeni kulübüne bağlayan resmi imzayı atacağı ifade edildi.