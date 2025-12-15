Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapıdan itibaren istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor. 1.75 boyundaki Umut Tohumcu, profesyonel kariyerinde bugüne kadar 102 resmi karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu bu süreçte 32 gol atarken, 26 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray yönetiminin, hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmak amacıyla transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi planladığı belirtiliyor.