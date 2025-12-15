Haberler

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Hoffenheim'da oynayan 21 yaşındaki Umut Tohumcu'nun transferinde sona geldi. Genç orta saha için anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

  • Galatasaray, Bundesliga takımı Hoffenheim'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu için transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.
  • Umut Tohumcu, profesyonel kariyerinde 102 resmi maçta forma giyerek 32 gol attı ve 26 asist yaptı.
  • TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Umut Tohumcu arasında anlaşma tamamlanmak üzere.

Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapıdan itibaren istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor. 1.75 boyundaki Umut Tohumcu, profesyonel kariyerinde bugüne kadar 102 resmi karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu bu süreçte 32 gol atarken, 26 asistlik katkı sağladı.

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray yönetiminin, hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmak amacıyla transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi planladığı belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
title