Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından bir önemli hamleyi daha bitirme aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio'nun 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMEDE EL SIKIŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile Guendouzi arasında 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Transferin mali detaylarında ise tarafların bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro üzerinden el sıkıştığı kaydedildi.

DI MARZIO: İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Guendouzi'nin İstanbul'a geliş planını paylaştı. Di Marzio'nun haberine göre Fransız oyuncu, 11 Ocak Pazar günü oynanacak Verona–Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.

PSG ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE

Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giyerek Avrupa'nın önemli liglerinde tecrübe kazandı.

LAZIO PERFORMANSI

Guendouzi bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.