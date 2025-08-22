Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Güncelleme:
Beşiktaş, Rangers forması giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona ulaşıyor.

İKİ TARAFLA DA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için oyuncu ve kulübü Rangers'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

İskoçya'daki eşyalarını toplayan Rıdvan Yılmaz, akşam saatlerinde yola çıkacak. Deneyimli oyuncu, saat 23.15 sularında İstanbul'da olacak.

RANGERS PERFORMANSI

İskoç ekibi Rangers formasıyla şu ana dek 77 maçta görev alan RıdvanYılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (2)

Erkan Erkan:

Bu habercilerde her önüne gelene yıldız diyor ya o da beni müthiş güldürüyor.

Ser_hat:

Yahu G.Rangers'da bile yedek oturanbadamın bjk ye ne faydası olacak

