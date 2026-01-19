Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Napoli'nin sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı gündemine aldı ve oyuncunun kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak şekilde düzenlenen anlaşmanın detaylarına göre, Galatasaray, Lang'ın maaşını karşılayacak ve sözleşmede 30 milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonu bulunacak.
- Galatasaray, Noa Lang'ı Napoli'den kiralama konusunda anlaşma sağladı.
- Anlaşmada 30 milyon euro değerinde zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunuyor.
- Noa Lang, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist yaptı.
NOA LANG GALATASARAY'A DOĞRU
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol kanat için önemli bir ismi gündemine aldı. Napoli'nin kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen Hollandalı futbolcu Noa Lang için görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.
NAPOLI İLE KİRALAMA ANLAŞMASI İDDİASI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray ile Napoli'nin Noa Lang'ın kiralanması konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
MAAŞI VE OPSİYON DETAYI
Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını karşılayarak kiralama formülünü kabul ettiği belirtilirken, sözleşmede 30 milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonunun bulunacağı iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noa Lang, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta süre aldı. Hollandalı futbolcu bu süreçte 1 gol atıp 2 asist yaptı.