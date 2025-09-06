Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic'in yeni adresi belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Güney Kıbrıs ekibi Pafos, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

HİÇ FORMA GİYMEDİ

Geride kalan sezonda Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mimovic, Sarı-lacivertlilerde hiç sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık olarak gönderilmişti. Genç oyuncu, bu sezonda da resmi maçta forma giyemedi. Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.