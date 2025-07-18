Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de çifte imza

Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Paris Saint-Germainli futbolcular Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerinde mutlu sona ulaştı.

İKİ İSİMLE DE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerinde oyuncular ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, bu iki transfer için Fransız ekibine toplam 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde gerçekleştirilecek. Transferlerin kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

İKİ YILDIZ AYNI UÇAKTA GELECEK

İki yıldızın İstanbul'a geliş süreci ile de ilgili Sarı-lacivertli yönetimin planı oldu. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetimin Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu aynı uçakla İstanbul'a getirmeyi hedeflediği ve coşkulu bir karşılaşma yapılacağı öğrenildi.