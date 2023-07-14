Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.