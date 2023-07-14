Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Udinese ile yolları ayıran Roberto Pereyra'yı Beşiktaş kaptı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roberto Pereyra'yı İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
PEREYRA'NIN KARNESİ
Roberto Pereyra geçen sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.