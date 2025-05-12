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Anlaşma sağlandı! Ancelotti'nin yeni adresi resmen belli oldu

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İsmi uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılan Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.

Real Madrid'i çalıştıran İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin geleceği netleşti. Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya oldu.

ANCELOTTI, BREZİLYA'DA

Brezilya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı. Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.

''GEZEGENİN EN İYİ MİLLİ TAKIMINDA''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek, yalnızca stratejik bir hamle değil. Bu adımla, podyumun en üst basamağını geri almaya kararlı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. O, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri ve artık gezegenin en iyi milli takımına liderlik edecek. Onunla birlikte Brezilya futbolu için yeni ve görkemli bir dönemi başlatacağız." şeklinde konuştu.

İLK YABANCI OLACAK

Öte yandan 65 yaşındaki teknik adam için Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek özel bir imza olacak. Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

Anlaşma sağlandı! Ancelotti'nin yeni adresi resmen belli oldu
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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