Ankaraspor'da Olcay Şahan futbol sorumlusu oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da futbol sorumluluğu görevine kaptan Olcay Şahan getirildi. Teknik direktör Bayram Toysal ile yolların ayrılmasının ardından yapılan açıklamada, Olcay Şahan'ın takımın futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da futbol sorumluluğu görevine kaptan Olcay Şahan getirildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." denildi.
Ankaraspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile dün "karşılıklı anlaşılarak" yollar ayrılmıştı.