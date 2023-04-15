Ankaragücü ateş püskürdü: Burada film oynandı, F.Bahçe'nin vicdanı rahat mı?

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde yönetim, maçın ardından hakem yönetimine ateş püskürdü. Sosyal medyadan, "Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz" paylaşımı yapıldı. Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin de "Resmen bir senaryo var. Bir sinema filmi oynandı. Fenerbahçe 3 puanı aldı, vicdanları rahat mı sorgulamak lazım" şeklinde bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibi, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine çok sert tepki gösterdi.

"BİR SİNEMA FİLMİ OYNANDI"

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin maçın ardından, "Rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle maçı yönetmeye başlayan bir hakem. Böyle bir baskıyla bu hakemlerin doğru karar vermesi mümkün değil. Bir senaryo yazılmış. İnsanlar artık bu tiyatroya inanmıyor. Resmen bir senaryo var.Bir sinema filmi oynandı. Fenerbahçe 3 puanı aldı, vicdanı çok rahat şekilde gidiyor mu acaba? Bunu da sorgulamak lazım. İnanamıyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer belki. Maç oynamaya geliyorsunuz ve akşam ne yaşayacağınızı biliyorsunuz. 13:45'te, hakem hatasıyla ilgili açıklamamızı hazırlayıp maça çıktık" açıklamasını yaptı.

"BİZ YER ALMAK İSTEMİYORUZ"

Ankaragücü, Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin demeç verirken resmi hesaplarındandan da bir açıklama paylaştı.

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:

"Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz;

Müsabakadan 24 saat önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı kamuoyu açıklamasının hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı VAR kayıtları sonrası kızağa çektiği sabıkalı bir hakemin, bu maça atanması endişemizi arttıran bir diğer unsurdu.

Maç sonunda bu kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu Türk futbol kamuoyu ile birlikte gördük.

Spor Toto Süper Ligi'nin kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz. Bizler de bu filmin sadece oyuncularıyız.

Senaryo o kadar basit ki, izlerken filmin nasıl biteceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz.

Biz bu açıklamayı, 15.04.2023 saat 14.06'da kaygılarımızda yanıldığımızı umarak zaten sizin için hazırlamıştık.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."