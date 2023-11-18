Ankaragücü, UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu. Maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından 56'cısı düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu.
Hakemler: Gürcan Hasova, Azad İlhan, Baran Can Durmuş
MKE Ankaragücü: Bahadırhan Güngördü (Gikiewicz, dk. 46), Atakan Çankaya (Enes Tepecik, dk. 65), Radakoviç (Alperen Kuyubaşı dk. 46), Mert Çetin (İbrahim Yılmaz Çiçek dk. 83), Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Pedrinho dk. 65), Cem Türkmen (Djokanovic dk. 46), Astanakulov (Yusuf Eren Göktaş dk. 83), Efkan Bekiroğlu (Hanousek dk. 65), Cephas (Umut Tarhan dk. 83), Bajic (Macheda dk. 46)
Yedekler: Doğukan Kaya, Hayrullah Bilazer, Sowe
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir (Atalay Gökçe dk. 46), Uğur Akdemir (Muhammet Himmet Ertürk dk. 46), Alperen Babacan (Erdal Öztürk dk. 46), Musa Çağıran (Nzaba dk. 46), Yiğit Efe Demir (Eralp Aydın dk. 46), Özgür Çek (Akabueze dk. 46), Enes Keskin (Miraç Asiltekin dk. 46), Ensar Kemaloğlu (Arda Çağan Çelik dk. 46), Kayode (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 46), Oltan Karakullukçu (Fırat Turgayoğlu dk. 65) (Ertuğrul Sandıkçı dk.76), Yatabare (Melih Bostan dk. 46)
Yedekler: Atalay Gökçe, Berk Deniz Çukurcu, Arda Temur, Umut İslamoğlu, Ertuğrul Sandıkçı, Yasin Arda Midiliç, Nzaba
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Atakan Çankaya (dk. 15), Efkan Bekiroğlu (dk.23) (Ankaragücü) - ANKARA