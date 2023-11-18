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Ankaragücü, UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu. Maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.