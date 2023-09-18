Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda yendi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kafkas, oyunun ilk devresinde vasat oynadıklarını belirtti ve maçı kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, oyunun ilk devresinde vasat oynadıklarını belirtti.

Çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getiren Kafkas, "Sivas deplasmanları her zaman zor olmuştur. İkinci devre özellikle N'Jie atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık." dedi.

Önemli olanın maçı kazanmak olduğunu vurgulayan Kafkas, şunları kaydetti:

"Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Teknik direktörlük kariyerine başlayan Servet kardeşime başarılar diliyorum. Onun gibi dürüst, namuslu insanların futbol piyasasında olmaları gerekir. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Kafkas, saha kenarında oyuna konsantre olmaya çalıştığını anlatarak, Sivassporlu N'Jie'nin atılmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Rakipleri Sivasspor'un da iyi bir takım olduğunu söyleyen Kafkas, "Hepimizin eksikleri var ama Sivasspor bu ligi çok rahat bitirir gibi duruyor." diye konuştu.