Ankaragücü'nden çılgın transfer! Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez resmen imzayı attı

Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formaları da giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı. Başkent ekibi, yıldız futbolcuyu sosyal medyadan yayınladığı özel bir videoyla duyurdu.

GEÇEN SEZONU LAS PALMAS'TA GEÇİRDİ

Real Madrid altyapısında yetişen ve eflatun-beyazlıların A takımında da bir süre forma giyen Jese Rodriguez, 25 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu burada da dikiş tutturamazken sırasıyla Las Palmas, Stoke City ve Sporting formaları giydi. Jese Rodriguez son olarak geçen sezon Las Palmas ile İspanya 2. Lig'inde forma giydi. Yıldız futbolcu, Las Palmas formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol 6 asistlik skor katkısı verdi.

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