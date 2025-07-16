Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk

Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
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TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Kulüp Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, bu ayrılıkla birlikte kulübün mali açıdan önemli bir yükten kurtulduğunu dile getirdi.

1. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.

EFKAN BEKİROĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Ankaragücü, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, bu ayrılıkla birlikte kulübün mali açıdan önemli bir yükten kurtulduğunu söyledi.

Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk

'800 BİN EUROLUK MALİ YÜKTEN KURTULDUK'

Koçyiğitoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu uzlaşma sayesinde kulübümüz; Efkan'ın gelecek sezonki 800 bin euro'yu bulan mali yükünden, geçmiş dönem alacaklarından ve diğer finansal yükümlülüklerden kurtuldu. Ayrıca anlaşma sonucu bonservis geliri elde edildi." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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