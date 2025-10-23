Haberler

Ankaragücü'nde Nuri Muhammet Yaman Dönemi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda Nuri Muhammet Yaman başkan seçildi. Yaman, kulübün tarihi önemine vurgu yaparak, Ankaragücü'nün yeniden ayağa kalkacağını ifade etti.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda, Nuri Muhammet Yaman ile Serkan Ülker başkanlık için yarıştı.

Şerafettin Demir başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından genel kurul başladı. Bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ve divan kurulu raporları delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, Nuri Muhammet Yaman 516 delegenin oyunu alarak başkan oldu.

Yaman, kongrede yaptığı konuşmada, "Bugün burada umudu yeniden ayağa kaldırmak ve küllerinden doğacak olan Ankaragücü'nün tarih yazacağı yeni bir dönemi başlatmak için toplandık. Ankaragücü sadece bir futbol takımı değildir. Ankaragücü bu milletin mücadelesidir, Kurtuluş Savaşı'nın hatırasıdır, Ankara'nın onurudur. Ne yazık ki bu büyük camia şu an hak ettiği yerlerde değildir. Bu durum sadece sportif bir sonuç değil, milyonların yüreğine düşen bir acıdır. Ama herkes şunu iyi bilsin, Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını en iyi bilen takımdır. Biz düştüysek daha güçlü, daha iyi bir şekilde ayağa kalkarız. Ben Muhammet Yaman olarak yıllardır bu camiaya hizmet etmiş, Ankaragücü'nün acısını sevincini yaşamış bir kardeşinizim. Bu sorumluluğu güçlü bir yönetimle omuzlamaya geliyorum ama bir şartla. Bu yol yalnız yürünmeyecektir. Bu kulübün gerçek sahibi tribündeki taraftarıdır. Sokaktaki çocuktur, Ankara'nın ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Yaman'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Mahmut Yılmaz, Mustafa Özel, Murat Kızıldağ, Mehmet Arpacı, Abdülkadir Tecimer, Ali Eren Altıok, Gürsel Uzunca, Gökhan Topaloğlu, Necip Yıldırım, Onur Ballı, Turgay Akyüz, Volkan Çakırşen, Savaş Baş, İbrahim Demir, Yaşar Kale, Göksel Oral, Mertcan Sezer, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Fırat Demir, İlhami Alparslan.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.