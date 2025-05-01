İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış

Ankaragücü, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Ankaragücü, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü, 4 Mayıs'ta oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı öncesi Beştepe Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen çeşitli fiziksel ve taktik çalışmalarla devam etti.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aerobik koşu ve topla yapılan koordinatif ısınma hareketleriyle başladı. Taktik oyun ve serbest oyun bölümleriyle devam eden idman, özel çalışmaların ardından soğuma hareketleriyle sona erdi.

Başkent ekibinde bugün ameliyat olan Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken, Dorin Rotariu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dever Orgill antrenmanı ziyaret ederek maç öncesi takıma ve teknik direktör Kaplan'a başarı diledi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.