Ankaragücü, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aerobik koşu ve topla yapılan koordinatif ısınma hareketleriyle başladı. Taktik oyun ve serbest oyun bölümleriyle devam eden idman, özel çalışmaların ardından soğuma hareketleriyle sona erdi.

Başkent ekibinde bugün ameliyat olan Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken, Dorin Rotariu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dever Orgill antrenmanı ziyaret ederek maç öncesi takıma ve teknik direktör Kaplan'a başarı diledi.