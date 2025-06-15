Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaragücü Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, oyuncularını çalmaya çalıştıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Koçyiğitoğlu yaptığı açıklamada, ''Kulübümüzün yetiştirdiği genç oyuncuları batan geminin malları misali çalmaya çalışan, geleceğimizi elimizden almak isteyen kimseyi unutmayacağımızı, dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz.'' dedi.

TFF 1. Lig'den küme düşerek 2. Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun köklü çınarı Ankaragücü'nde kötü günler yaşanmaya devam ediyor. Ankaragücü'nde basın sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, bir açıklama paylaşarak, futbolcularının çalınmaya çalışıldığını dile getirdi.

''BİRÇOK TRANSFER YASAĞI''

Cem Koçyiğitoğlu zorlu günlerden geçtiklerini belirterek, ''Bilindiği üzere hem finansal hem de sportif anlamda zor zamanlardan geçen kulübümüze uygulanmış olan birçok transfer yasağı bulunmakta. Yönetimimiz, ilgilenilmesi gereken diğer meseleler ile birlikte önem sırasına göre yasakların kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Aldığımız duyumlara ve sosyal medyada yer alan haberlere göre kulübümüzün geleceğini inşa etmesini planladığımız, altyapımızda yetişmiş genç oyuncularımızın diğer kulüplere transferleri konuşuluyor.'' dedi.

''OYUNCULARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞANLAR''

Sözlerine devam eden Koçyiğitoğlu, ''Buradan diğer kulüp sayın başkanlarına, yöneticilerine, teknik sorumlularına, menajerlere ve diğer yetkililere seslenmek istiyoruz. MKE Ankaragücü 115 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Zorluklarla nasıl başa çıkılacağını da geçmişte olduğu gibi küllerinden doğmasını da bilir. Kötü gününde yanında olanları unutmadığı gibi karşısında olanları da unutmaz. Kulübümüzün yetiştirdiği genç oyuncuları batan geminin malları misali çalmaya çalışan, geleceğimizi elimizden almak isteyen kimseyi unutmayacağımızı, yeniden dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz. İmalat-ı Harbiye ruhu daim ve muzaffer olacaktır. Tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Bu futbolda ne kadar çok süslü laf ne kadar çok tehdit var imalat-ı harbiyeymiş:))Sanırsın savaşıp vatan kurtaracaklar ha s gdn gtler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

İmalat-ı harbiyeymiş sanırsin vatan kurtaracaklar h s gtler sizi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi

İsrail'in vurduğu kentten göç başladı! Trafik durma noktasına geldi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.