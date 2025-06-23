Ankaragücü, Genç Futbolcularıyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, genç futbolcular Hasan Nazarov ve Berat Dolu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip 19 yaş altı takımımızda sergiledikleri başarılı performanslarla öne çıkan genç futbolcularımız Hasan Nazarov ve Berat Dolu, kulübümüzle profesyonel sözleşme imzalamıştır." denildi.