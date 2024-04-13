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Ankaragücü, Gaziantep FK'yı mağlup ederek umutlandı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek için vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin konumu düşünüldüğünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü bunu skorlara yansıtamamıştık." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, üç haftadır işlerin iyi gittiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 6 maç var. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Küçük detaylar farkları ortaya çıkardı. Geldiğimizden beri 10 beraberlik aldık. Bu maçların 7-8 tanesi kazanmaya yakın oyunlardı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm. Ancak işimiz daha bitmedi."

Selçuk İnan : "Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da bugün iyi oynayamadıkları ve kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık bir aydır takımın başında olduğunu aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Çalışıyoruz ve uğraşıyoruz. Çok kolay işler değil. Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil. Hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bu işe ayırıyor. Ankaragücü iyi bir takım. Uzun zamandır bu oyunu oynamaya çalışıyorlar. Buna rağmen puan tablosunda iyi yerde değillerdi. Ancak bizden güçlü bir takım olduğunu maçtan önce kabul etmiştik. İçeride en azından oyun üstünlüğünü alacaklarını biliyorduk. Bu yönde hazırlandık. Elimizdeki oyuncuların kalitesini de göz önünde bulundurursak maçın aşağı yukarı bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Kazandığımız topları doğru kullanmak ve geçişi iyi yapabilmeyi hedefliyorduk. Çok top kaybettik ve iyi çıkamadık. Neticesinde baskı yedik. Üzgünüm ama çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın nasıl ligde kalacağıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. İçeride 3 tane maçımız var; Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor. Bunların özrü yok. Bu maçları ne olursa olsun içeride kazanacağız. Deplasmanda da alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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