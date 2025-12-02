MKE Ankaragücü antrenmanını özel çocuklarla paylaştı

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklar ve ailelerini A Takım antrenmanında misafir etti.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocukları A Takım antrenmanında misafir etti. Özel çocuklar, teknik direktör ve futbolcularla birlikte antrenmana çıkıp unutulmaz anlar yaşarken, kulüp başkanı Nuri Muhammet Yaman, günün anlamına dikkat çekerek tüm engelli vatandaşlara selamlarını iletti.

Kaan Erökten: "Biz artık evlere kapanmak istemiyoruz"

Etkinlik kapsamında antrenmana gelen engelli birey Kaan Erökten, "Başkentin çınarı Ankaragücü bize böyle bir sürpriz yaptı. Bizi yerlerinde ağırlayarak bizi çok mutlu etti. Bugünü engelli günü değil de engelli farkındalık günü olarak söylüyoruz. Engelli bireyleri bir gün değil her gün farkında olursanız daha iyi olur çünkü biz hayatta varız. Daima sizin aranızdayız, bizi görün, duyun ve anlayın. Biz artık evlere kapanmak istemiyoruz" dedi.

Harun Oğuz: "Şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturdu"

Ankaragücü'nün düzenlediği etkinliğe engelli oğlu Ali Batuhan'la geldiklerini ifade eden Harun Oğuz, "3 Aralık Engelliler Günü'nde Ankaragücü'nün değerli başkanı engelli çocuklarımızı buraya davet edip, antrenmana dahil etmeleri bizi onurlandırdı. Şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturdu. Engellileri ve çocuklarımızı hayatın içerisinde kabul etme açısından güzel bir etkinlikti. Teşekkür ediyoruz, Ankaragücü'ne başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte engelli bir taraftara forma hediye edilirken, toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - ANKARA