MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın ardından Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin, olayı kınadı ve sorumluların yasal işlem göreceğini belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yakışmadı Ankara'ya, Ankaragücü'ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi. Yaşanan olayın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, "Yakışmadı Ankara'ya, Ankaragücü'ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.