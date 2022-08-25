Ankara spor haberleri | Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor Spor Haberleri Ankara haber: Ankara 1. Amatör kümede 1 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kızılcahamam Belediye Spor antrenmanlarına başladı. Ankara 1. Amatör kümede 1 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kızılcahamam Belediye Spor antrenmanlarına başladı. Çekilen kura ile 1.grupta yer alan Kızılcahamam Belediye Spor, gruplarında ilk iki yapan Çubuk spor, Şeker Spor, Volkan Yıldırım gibi kuvvetli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi yapacak. Kızılcahamam Belediye Spor takımı, antrenmanlara başladı. İlk transferlerini de yapan Kızılcahamam Belediye spor yeni sezonda kadrosuna Emrah (Gazi Orman, defans), Mustafa (Kahramankazan Spor, sağaçık), Muhammet (Çayyolu, forvet) Ersin (Kahramankazan Spor, orta saha) Alperen (Kızılcahamam Spor, altyapı forvet) katarak sezona başlayacak. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Volkan Yıldırım Kızılcahamam Çubukspor Ankara Spor Haberler

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