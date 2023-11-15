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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki sporcular şampiyonadan madalyalarla döndü

Türkiye Alpagut Federasyonun düzenlediği '2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 2 kupa ve 6 madalya kazanan Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki sporcular, memleketlerine döndü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, derece elde eden sporcuları makamında ağırlayarak teşekkür etti.