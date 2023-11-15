Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki sporcular şampiyonadan madalyalarla döndü
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Türkiye Alpagut Federasyonun düzenlediği '2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 2 kupa ve 6 madalya kazanan Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki sporcular, memleketlerine döndü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, derece elde eden sporcuları makamında ağırlayarak teşekkür etti.
Türkiye Alpagut Federasyonun düzenlediği "2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası"nda 2 kupa ve 6 madalya kazanan Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki sporcular, memleketlerine döndü.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Bursa'da düzenlenen şampiyonada derece elde Nallıhan Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve yöneticilerini makamında ağırladı, sohbet etti.
Öntaş, madalya ve kupa kazandıkları için kulüp üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Spor