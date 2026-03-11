Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 eşitlikle sonuçlanan bir maç oynadı. Maçta goller Diouf ve Engin Poyraz Efe Yıldırım tarafından kaydedildi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Mavi, Emrah Türkyılmaz

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, Rroca (Dk. 82 Ali Akman), İbrahim Akdağ, Roshi, Fernandes (Dk. 69 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 8 Pena), Alaaddin Okumuş, Kerem Şen (Dk. 81 Mirza Cihan), Fofana, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 63 Zwolinski), Melih Bostan (Dk. 63 Ruan), Emre Demir (Dk. 62 Owusu)

Goller: Dk. 36 Diouf ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk.13 Batuhan Çakır, Dk. 66 Fofana ( Sakaryaspor ), Dk. 86 Yalçın Koşukavak ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
