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Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu

Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu
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Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00'da Ümraniyespor'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Muhammet Alperen Çopur'un yardımcılığını ise Barış Çiçeksoyu ile Harun Reşit Güngör yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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