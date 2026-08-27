Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00'da Ümraniyespor'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Muhammet Alperen Çopur'un yardımcılığını ise Barış Çiçeksoyu ile Harun Reşit Güngör yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı