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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirildi. Gülpınar'a ve ekibine teşekkür edilerek başarılar dileyen kulüp, 14. haftayı 9. sırada tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." denildi.

Serhat Gülpınar yönetiminde Ankara Keçiörengücü, 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan toplayarak 14. haftayı 9. sırada geçti. Ankara Keçiörengücü, 14. haftada ise evinde Sakaryaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

Serhat Gülpınar Ankara Spor Spor Güncel Haberler

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