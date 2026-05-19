Keçiörengücü'nün genç futbolcusu kazada hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımının oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Abdullah Sultanoğlu'nun (2010 doğumlu) 16 Mayıs Cumartesi günü Çubuk İlçesinde motosikletle giderken kaza geçirdiği, yaralı kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen dün gece vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
