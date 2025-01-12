Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor'a 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Maçta Kocaelispor'un golü 22. dakikada Erkam Develi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada savunmadan atılan uzun topla Diouf buluştu. Ceza sahası ilk metrelerinde çektiği şutla topu ağlara gönderin Diouf'un golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
22. dakikada konuk ekipte Oğulcan sağ kanattan taşıdığı topu içeriye ortaladı. Arka direkte savunmada Erkam Develi kafa vuruşunda topu kendi kalesine gönderdi. 0-1
54. dakikada keçilerde Arda'nın başlattığı atakta, Rroca ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda topu auta yolladı.
72. dakikada Keçiörengücü'nde Rroca'nın kullandığı köşe vuruşunda, Diouf kafayı vurdu ancak kaleci son anda topu kornere çeldi.
Hakemler: Kürşad Filiz, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Orhan Nahırcı dk. 80), Steven Caulker, Arda Şengül, Süleyman Luş (Moustapha Camara dk. 66), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın (Eduart Rroca dk. 46), Kristal Abazaj (Malaly Dembele dk. 46), Aliou Traore (Görkem Bitin dk. 80), Ali Dere, Mame Diouf
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, William Togui
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Barış Alıcı dk. 75), Cihat Çelik, Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 75), Ryan Mendes, Markao (Ahmet Sagat dk. 64)
Yedekler: Harun Tekin, Josip Vukovic, Giorgi Beridze, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga
Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir
Gol: Erkam Develi (k.k. dk. 22) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü) Tarkan Serbest (Kocaelispor) - ANKARA