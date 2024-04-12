Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği yarın karşı karşıya geliyor
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Olcar yönetecek.
Ligde 6 maçtır yenilmeyen teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 44 puanla 8. sırada yer alıyor.
Play-off hattının sadece 1 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, son maçında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde geçen hafta Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Ankara Keçiörengücü ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
33 puanla 13. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 bitmişti.