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Ankara Keçiörengücü ile Altay 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Keçiörengücü'nde Şahverdi'nin savunmanın arkasına attığı derin topta Melih kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih'in vuruşunda kaleci Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

15. dakikada Bahadır'ın sağ kanttan penaltı noktasına doğru açtığı ortaya iyi yükselen Alihan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada, Keçiörengücü'nde Traore'nin son çizgiye inerek kale önüne attığı sert pasta Melih'in dokunduğu top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Keçiörengücü'nde Şahverdi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır'ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Keçiörengücü'nde Bahadır'ın açtığı ortada savunmadan seken top ceza yayı önünde Enginalp'in önünde kaldı. Enginalp'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada Altay'da topu önüne alan Mehmet Gündüz, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Nurettin Küçükdeniz yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Yasin İlker Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Batuhan Ataç dk. 64), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Şengül, Mikail Okyar (Enginalp Yamaç dk. 46), Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Muharrem Cinan dk. 79), Traore, Melih İnan

Yedekler: Metin Uçar, Sedat Peker, Berke Vural, Haktan Yüce

Teknik Direktör: Tahsim Tam

Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay, Arda Gezer, Erdem Özcan (Mehmet Kaymaz dk. 46), Ege Parmaksız (Enes Yetkin dk. 46), Murat Berkan Demir (Yusuf Tekin dk. 63), Emre Tangeldi (Mehmet Gündüz dk. 63), Mehmet Onur Yıldız (Nurettin Küçükdeniz dk. 63)

Yedekler: Galip Mendeş, Yusuf Tekin, Yunus Sarıkaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Alihan Kubalas (dk. 15), (Keçiörengücü), Nurettin Küçükdeniz (dk. 70), (Altay)

Sarı kartlar: Ekrem Develi (Keçiörengücü), Tugay Gündem, Arda Gezer (Altay) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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