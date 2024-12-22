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Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük’e 1-0 Yenildi

Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük’e 1-0 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'e 31. dakikada Wesley'in attığı golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın detaylarında Rroca'nın şutu direkten dönerken, Diouf'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı anlar dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Camacho'dan ceza sahası sağ çizgisinden ortasında top herkesi aşarak sola açıldı. Sol kanatta topu kontrol eden Dovedan'ın ortasında Wesley iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-0

53. dakikada Keçiörengücü'nün soldan gelişen atağında Ali'den pası alan Rroca, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Rroca'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Rroca'nın ara pasına hareketlenen Diouf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diouf'un şutunda top kaleci Emre'de kaldı.

Hakemler: Yasin Kol, Hasan Erdoğan, Kemal Elmas

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 76), Arda Hilmi Şengül, Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Traore dk. 46), Erkam Develi, Diouf, Rroca (Oğuzcan Çalışkan dk. 82), Camara (Abazaj dk. 76), Görkem Bitin (Dembele dk. 67)

Yedekler: Emre Satılmış, Orhan Nahırcı, Recep Tasbakır, Halil Can Ayan, Basravi

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Talha Ülvan dk. 90+5), Johnson, Doh, Camacho (Ahmet Sivri dk. 81), Göktan Gürpüz (Adnan Uğur dk. 8), Nikola Dovedan (Barış Kalaycı dk. 88), Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Dabanlı, Muhammed Mert, İbrahim Akgün, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: David Sassarini

Gol: Wesley (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Rroca, Dere, Erkam Develi, Arda Şengül, Metin Uçar (Keçiörengücü), Dovedan, Emre Bilgin (Karagümrük) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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