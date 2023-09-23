Ankara Keçiörengücü, Bitexen Giresunspor'u 3-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Maçta Dembele, Faruk Can Genç (kendi kalesine) ve Arda Hilmi Şengül'ün golleriyle galip gelen Ankara Keçiörengücü, 3 puanı hanesine yazdırdı.