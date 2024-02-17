Üye Girişi
Haberler

Ankara Keçiörengücü, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven)

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muherrem Cinan, Traore, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 78 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi)

Gol: Dk. 34 Dembele (Penaltıdan) ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 Şahin Dik, Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 74 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 90+3 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor ), Dk. 72 Uğur Akdemir, Dk. 77 Bardhi, Dk. 90+2 Camara ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Giresunspor Trendyol Ankara Spor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title