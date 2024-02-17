Ankara Keçiörengücü, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven)
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muherrem Cinan, Traore, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 78 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi)
Gol: Dk. 34 Dembele (Penaltıdan) ( Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 20 Şahin Dik, Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 74 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 90+3 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor ), Dk. 72 Uğur Akdemir, Dk. 77 Bardhi, Dk. 90+2 Camara ( Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.