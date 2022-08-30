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Ankara haberleri! Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Ankara haberleri! Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Ankara haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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