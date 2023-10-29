Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Ankara Fenerbahçeliler Derneği ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı. Etkinliğe Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve diğer ilgililer katıldı.

Ankara Fenerbahçeliler Derneğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Ankara Fenerbahçeliler Derneği ve Serebral Palsili Çocuklar Derneğince (SERÇEV) Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinliğe Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı, engelliler ve diğer ilgililer katıldı.

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu güzel günde böyle bir etkinliği düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihte yer alan büyük bir destanın, Türk ulusunun topyekun varoluş mücadelesinin iftihar edilen bir sonucudur. Bu sürecin başlangıcında ve devamında emek veren, can veren, bizlere bu günleri emanet eden, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet, özgürlüktür, eşitliktir, adalettir. Cumhuriyet aidiyettir, gelenektir ve yaşamın kendisidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Atamızın gösterdiği yolda ileri medeniyetler seviyesinde mutlu ve müreffeh Türkiye'nin ilelebet ve sonsuza kadar var olacağına yürekten inanıyoruz."

Konuşmanın ardından etkinlikte çocuklar, oyun alanlarında eğlenirken, binicilik gösterileri yapıldı.